Morre empresário “Jocondo Del Moro” pioneiro no setor de supermercados no MT

Morreu hoje um dos empresários pioneiros no setor de supermercados em Mato Grosso. Jocondo Del Moro, fundador de uma rede que se expandiu pela região Norte, tinha 82 anos. A causa e o local da morte não foram divulgados.

Em nota, a rede de supermercados, com unidades em Lucas do Rio Verde, Sorriso e Alta Floresta, lamentou a morte e lembrou do pioneirismo de seu fundador. “Jocondo, chegou em 1978 em Mato Grosso, junto de sua família. E não construiu apenas uma história de sucesso, mas cultivou a amizade, honestidade, trabalho e humildade. Seu espírito de liderança, paixão e empreendedorismo foram e serão sempre inspiração para todos nós”, disse a empresa.

O prefeito de Sorriso, Ari Lafin, anunciou, há pouco, que decretou luto de três dias. Segundo ele, o empresário “deixa um grande legado para sua família, amigos e funcionários”. A prefeitura de Alta Floresta também decretou luto.

“Neste momento de profunda tristeza e luto, estendemos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando que encontrem conforto, coragem e amor mútuo para superar essa dolorosa perda. Alta Floresta chora a partida de um grande líder e ser humano, mas sua memória continuará a inspirar e guiar nossos passos. Que descanse em paz”, afirmou a prefeitura.

“Meus sentimentos a toda família Delmoro. O senhor Jocondo deixa um importante legado de empreendedorismo e amor por Mato Grosso”, destacou o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz Ribeiro.

O velório será em Lucas do Rio Verde, no pavilhão da Igreja Nossa Senhora Aparecida e o sepultamento é previsto para domingo.

Fonte: Redação Só Notícias (foto: assessoria – atualizada 21:19h)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2023/08:04:04

