Morre o cineasta Fábio Barreto, de ‘O Quatrilho’ e ‘Lula, o Filho do Brasil’

Cena de ‘Lula, o filho do Brasil’ que contava a história do ex-presidente | Reprodução

O cineasta Fábio Barreto, 62 anos, morreu na noite desta quarta-feira (20), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Júlia Barreto, filha dele, à Marie Claire.

Ele estava em coma há nove anos, após sofrer um acidente de carro.

Fabio Barreto é filho do cineasta Luiz Carlos Barreto e da produtora Lucy Barreto, e irmão dos também cineastas Bruno Barreto e Paula Barreto.

Ele é um dos nomes mais importantes do cinema nacional. Entre os 13 filmes que possui no currículo estão ‘Lula, o filho do Brasil’, ‘A Paixão de Jacobina’, ‘Luzia Homem’ e ‘O Quatrilho’, que garantiu uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1995.

