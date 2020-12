Morre Paolo Rossi, carrasco do Brasil na Copa de 1982

O artilheiro faz parte da lista dos 125 melhores jogadores da história – (Foto:| Reprodução)

Paolo Rossi, artilheiro da Copa do Mundo de 1982, morreu nesta quarta-feira (9), aos 64 anos. Não foi divulgada a causa da morte.

Atacante que passou por Juventus e Milan, ele fez história com os seis gols na campanha título da Itália no Mundial da Espanha. Três deles eliminaram a seleção brasileira de Telê Santana no estádio do Sarriá, em Barcelona.

Também em 1982, recebeu a Bola de Ouro, troféu entregue pela revista francesa France Football. Era o prêmio individual mais importante do futebol mundial na época, já que a Fifa não fazia escolhas do melhor de cada da temporada.

No centenário da Fifa, em 2004, ele foi incluído na lista dos 125 melhores jogadores da história, em lista selecionada por especialistas da entidade. Ao lado de Ronaldo (em 2002), Rossi foi o único a, no mesmo ano, ganhar a Copa do Mundo, vencer o torneio e receber a Bola de Ouro.

Após a encerrar a carreira como jogador, em 1987, trabalhou como comentarista dos canais Mediaset, Sky e Rai. Rossi deixa a mulher Federica e três filhos: Alessandro, Maria Vittoria e Sofia Elena.

