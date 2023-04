Dono de supermercado é autuado por fraudar medidor de energia e pagar R$ 240 ao invés de R$ 7 mil por mês

Equipe do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” identificou que medidor de energia elétrica de supermercado em Marabá estava fraudado — Foto: Divulgação

É a terceira vez em quatro anos que supermercado é flagrado furtando energia elétrica. Proprietário deve pagar multa, além de investigação da polícia.

Um supermercado em Marabá estava fraudando o medidor de energia elétrica e pagando R$ 240 por mês na fatura, que deveria ser de R$ 7 mil, em média. O proprietário foi autuado pela concessionária de energia.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves identificou na quarta-feira (12)a fraude no medidor, que registrava apenas uma pequena parte do consumo.

O proprietário do estabelecimento não estava no momento da abordagem das equipes policiais, mas será intimado para prestar esclarecimentos.

Segundo a Equatorial Pará, o suspeito fazia o desvio de energia desde janeiro de 2023 e foi autuado este mês. Ele terá que pagar os valores não registrados acumulados dos últimos meses.

A prática de furto de energia elétrica é crime nos termos do artigo 155 do Código Penal Brasileiro e a penas pode varia de um a quatro anos de reclusão, acrescida de multa.

Fraude recorrente

De acordo com a Polícia Civil, é a terceira vez em quatro anos que o supermercado realiza a prática de furto de energia elétrica.

Em 2019, foi feita a primeira constatação de que o estabelecimento estava fraudando o consumo de energia.

Três anos depois, em 2022, foi descoberta uma nova fraude no local e agora, em 2023,a reincidência.

Ele já responde judicialmente pelas fraudes anteriores. Questionada pelo g1, polícia não passou mais detalhes do caso até o início da tarde desta quarta.

O furto ainda provoca perturbações no fornecimento do serviço para outros clientes e oferece risco à vida, de acordo com a Equatorial Energia Pará.

Denúncias sobre esse tipo de ligação podem ser feitas por meio dos canais de atendimento da concessionária de energia, como a Central de Atendimento pelo 0800 091 0196, pelo site ou presencialmente nas agências.

