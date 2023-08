Morte da esposa do piloto que faleceu em acidente aéreo causa comoção: “Coração enorme”

(Foto:Redes Sociais) – Não demorou muito para que as primeiras homenagens aparecessem para Ana Paula Pridonik, 27 anos, que faleceu nessa terça-feira (1º/8), três dias após perder o namorado – o piloto e pecuarista Garon Maia – e o enteado Francisco Veronezi Maia, 11, em uma tragédia aérea na cidade de Vilhena, em Rondônia, no último sábado (29/7).

“Sim, ela era linda, nova e cheia de saúde. E tinha um coração enorme. Como dói saber que não vou te ver mais…”, escreveu uma familiar, publicando novas fotos e mostrando que a mulher era sorridente e estava contente com a vida, atuando na área de engenharia civil.

Ana Paula foi encontrada com um ferimento de arma de fogo no quarto do casal em um condomínio de luxo do bairro Antônio Vendas. Pridonik atirou contra si com a arma que estava no nome do namorado.

Fonte:Topmídia News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/08/2023/09:19:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...