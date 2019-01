Menores internados na Fasepa queimam colchões de duas celas, em Santarém

Corpo de Bombeiros e Grupamento Tático Operacional (GTO) foram chamados ao local para conter o tumulto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado (Fasepa) em Santarém, no oeste paraense, na noite desta quarta-feira (19) para conter as chamas causadas por ação de menores internados no local. Policiais do Grupamento Tático Operacional (GTO) também foram ao local conter o tumulto.

Segundo o Corpo de Bombeiro, colchões de duas celas foram incendiados por motivos ainda não esclarecidos. “Nós não sabemos o motivo, mas a situação foi controlada com sucesso”, disse o subtenente Pedro Baia.

O servidor público João Lucas mora na rua que passa atrás da Fasepa. Ele conta que escutou dois estouros e sirene dos bombeiros, mas já imaginava o que estava acontecendo. “Por mais que seja um abrigo com segurança, sempre estamos expostos a situações como essas quando envolve os menores infratores”, comentou.

