Motocicletas com registro de furto no Amazonas e Roraima são recuperadas pela Polícia Militar em Monte Alegre

A motocicletas circulam na cidade com restrição de furto/roubo — Foto: Divulgação

Segundo informações da Polícia Militar, os veículos apreendidos foram roubados ou furtados nos estados do Amazonas e Roraima, e um deles na cidade de Santarém, o oeste do Pará.

Uma operação deflagrada pelo 18º BPM, na manhã desta terça-feira (7), em Monte Alegre, oeste do Pará, recuperou três motocicletas com adulteração veicular e com registros de furto/roubo. Além das apreensões, um homem foi conduzido à delegacia por suspeita de violência doméstica. A ação faz parte da ‘Operação Força Total’, realizada em todas Unidades Policiais Militares do Brasil.

Todas as motocicletas apreendidas durante a operação foram levadas para a delegacia para serem periciadas, a fim de serem devolvidas aos verdadeiros proprietários.

O objetivo da ação policial, além da ostensividade, é demonstrar capacidade operacional e de articulação das PMs nacionais, além de fazer referência aos 30 anos de existência do Conselho Nacional de Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares do Brasil.

