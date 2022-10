Motociclista encontrado caído é encaminhado ao hospital de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A polícia e equipe de socorro (SAMU), ao chegarem no local, encontrara um homem, jogado ao solo próximo ao canteiro central da BR 163, com sinais de escoriações pelo corpo. O motociclista foi atendido e transportado pelo resgate ao Hospital Municipal de Novo Progresso. Ele estava consciente e orientado. Informações preliminares apontam que, ao passar por um buraco na pista, perdeu o controle da motocicleta e colidiu com o canteiro, lançado ao chão.

Acidente ocorreu na entrada da cidade de Novo Progresso sentido MT/PA, no perímetro urbano da rodovia BR 163.(Foto:Jornal Folha do Progresso)

