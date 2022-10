Turista paraense morre em acidente com tirolesa em Canoa Quebrada, no Ceará

Sergio Murilo Lima de Santana tinha 39 anos (Foto:Reprodução / Via G1 Ceará)

Homem de 39 anos, natural de Belém, caiu após a viga de sustentação da tirolesa romper no momento da descida

Um paraense de 39 anos morreu em um acidente em uma tirolesa em Canoa Quebrada, no município de Aracati, litoral do Ceará, nesta segunda-feira (10). Sergio Murilo Lima de Santana, natural de Belém, caiu após a viga de sustentação da tirolesa romper no momento da descida. Ele ainda foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da região, mas chegou ao local sem vida.

Murilo estava no Ceará com a companheira havia, pelo menos, seis dias. “Mais um amigo que se vai. Uma fatalidade. Que deus te receba de braços abertos”, comentou um amigo.

Paraense publicou imagens de uma tirolesa momentos antes do acidente (Foto:Reprodução / G1 Ceará).

O secretário de Segurança de Aracati, Werisleik Pontes Matias, informou que após o acidente, a família da vítima foi ouvida em uma delegacia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a Polícia Civil apura as circunstâncias do caso. O Batalhão de Policiamento Turístico da Polícia Militar foi acionado para a ocorrência, que segue em andamento. A investigação ficará a cargo da Delegacia Regional de Aracati. (As informações são do G1 Ceará).

Jornal Folha do Progresso em 11/10/2022/08:44:53

