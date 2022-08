Delegado da Polícia Federal morre baleado durante operação de combate aos crimes ambientais no Mato Grosso

Roberto Moreira da Silva Filho, 35, delegado da Polícia Federal em Mato Grosso, morreu na sexta-feira (26), durante um conflito na região de Aripuanã (1.002 km ao Noroeste de Cuiabá). Roberto atuava na área de combate aos crimes ambientais e estava com a equipe em uma operação.

As informações são preliminares, já que o local onde o caso foi registrado é distante da cidade. Nas primeiras horas da manhã desse sábado (27), peritos foram levados pelo helicóptero do Ciopaer até o ponto exato de onde o crime ocorreu.

GD apurou que há um ferido, que deu entrada no Hospital de Aripuanã. Ele seria um caminhoneiro. Mas, as circunstâncias do crime ainda não incertas. O conflito teria ocorrido entre PF e madereiros da reigão.

Natural de Brasília (DF), o delegado estava em Mato Grosso há um ano e meio, combatendo crimes ambientais. Desde março deste ano, estava atuando na Operação Onipresente, que tinha como objetivo acabar com o desmatamento em terras indígenas.

Foi nessa operação que a PF prendeu os servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) e de um cacique, que recebia dinheiro dos madeireiros e garimpeiros para liberar atividade ilegal.

Conforme a assessoria de imprensa da corporação, o caso aconteceu quando uma equipe de policiais tentou parar um caminhão carregado de madeira. O motorista não parou e os policiais atiraram no veículo, mas uma das balas teria ricocheteado e atingido Roberto.

Informações iniciais eram de que o delegado teria sido atingido por disparo efetuado por um madeireiro da região. Porém, por volta das 9h deste sábado, a assessoria de imprensa da PF corrigiu a informação.

Um texto divulgado em grupo de policiais federais no WhatsApp lamentou a morte.

