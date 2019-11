Criança de 1 ano morta após ataque de cachorro estava com a mãe na casa dos patrões da família em MT

Por Mel Parizzi, TV Centro América 19/11/2019 15h48 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O dono da casa registrou o boletim de ocorrência em Sinop depois que a criança morreu, para os trâmites no Instituto Médico Legal (IML) e liberação do corpo.

A casa tem vários cachorros e, segundo o proprietário, que socorreu a criança após o ataque, os animais são acostumados com crianças. No entanto, nessa data, um deles, da raça rotweiller, teria estranhado o movimento na rede e pegou a criança pela cabeça, jogando-a no chão. O irmão saiu correndo, pedindo socorro.

You May Also Like