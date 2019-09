Motociclista morre em acidente com caminhonete na rodovia BR 163 em Castelo de Sonhos

(Foto:Policia)- Um motociclista (não identificado) morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete, na noite deste domingo (29), na Rodovia Br 163 em Castelo de Sonhos.

De acordo com o Policia Militar Corpo de Bombeiros, a moto foi atingida pela caminhonete distante 20 quilômetros do distrito.

Ocorrência

Que por volta de 21:30h, do dia 29/09/19, polícia militar atendeu uma ocorrência de trânsito a 20 Km deste distrito, BR 163, ao chegar no local foi constatado que o nacional, MARCOS EUGÊNIO CELI, morador da comunidades KM 30 ITB-PA , estava conduzindo uma caminhonete S-10 cor prata ano 2018 , que bateu em uma motocicleta HONDA CG ano 99 que estava sendo conduzida por um cidadão não identificado que veio a óbito no local.

A vítima até o momento não foi identificado e o corpo se encontra na funerária de Castelo de Sonhos.

Até o momento não temos informações da família da vítima.

O fato foi registrado na delegacia deste distrito para as providências cabíveis.

