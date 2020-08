Motociclista morre em colisão com carreta na BR-163 em Matupá no Mato Grosso

A colisão entre uma Volvo FH 540 e uma Honda CG Fan ocorreu, hoje de madrugada, por volta das 5h, na BR-163, em Matupá. O motociclista, Jhonatan de Araújo, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou, ao Só Notícias, que a motocicleta atingiu a traseira da Volvo e o condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CHN). Há suspeita de velocidade não compatível com a via e será apurada se havia ingerido bebida alcoólica. As causas e responsabilidades do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades policiais.

Conforme Só Notícias já informou, ontem em Nova Mutum, um motociclista também morreu, no início da noite, em um acidente de trânsito. Igor Souza dos Santos, de 16 anos, pilotava uma Honda Bros, vermelha, quando acabou atingindo uma árvore, que fica no canteiro da avenida Uirapurus.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém, constatou o óbito do motociclista. O local foi isolado e Perícia Oficial e Identificação (Politec) analisou as possíveis causas do acidente.

