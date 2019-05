Motoqueiro sofre grave acidente em curva na rodovia BR 163

(Foto:WhatsApp Jornal Folha do Progresso)- O SAMU de Novo Progresso foi acionado , na tarde desta sexta-feira, 03 de Maio, para atender uma Queda Moto. O acidente aconteceu na rodovia BR 163 , distaNte aproximadamente 10km da cidade sentido Itaituba.

Ainda não se sabe a causa do acidente, informação que a moto saiu da pista em uma curva, e o piloto foi lançado onde ficou gravemente ferido.

O motociclista foi identificado como “Jair Felipe dos santos” ele foi socorrido pelo SAMU e internado no Hospital MunIcipal de Novo Progresso, com politraumatismo e fratura no braço esquerdo..

Não se sabe o motivo que ocasionou o acidente, no local tem uma curva acentuada.

