Homem tem 80% do corpo queimado após tentar acender churrasqueira com álcool, em Guarantã do Norte

(Foto:Reprodução) – Depois de várias tentativas em acender o fogo, um dos homens resolveu jogar álcool, quando houve a explosão que atingiu a vítima, que foi levada para o hospital municipal.

Um homem de 59 anos teve 80% do corpo queimado, na noite de domingo (24), após tentar acender uma churrasqueira com álcool em Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá. Não há atualização sobre o quadro de saúde dele.

Por volta de 20h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Segundo os militares, dois homens tentavam acender a churrasqueira por várias vezes seguidas, mas sem sucesso.

Até que um deles jogou álcool sobre o carvão quente. A explosão do fogo atingiu o primeiro homem que estava mais perto. Os bombeiros informaram que ele teve queimaduras em toda a parte do corpo frontal e nas costas.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal da cidade. O g1 tentou contato com a unidade de saúde, mas, até a última atualização desta reportagem, não obteve retorno.

Os militares não deram detalhes sobre a quantidade de álcool jogada sobre a churrasqueira para ocasionar na explosão.

Cuidados

Não é recomendado passar nenhum tipo de produto ou receita caseira no local da queimadura porque pode aumentar o risco de infecção bacteriana. Isso ocorre por causa da sensibilidade e vulnerabilidade em que a pele fica depois de queimada.

O mais indicado pela medicina é sempre usar água para resfriar o local afetado pelo fogo. A vítima não pode retirar a roupa que está usando e o recomendado é molhá-la enquanto está vestido. Essa ação deve ser feita no meio tempo até chegar em uma unidade de saúde, cujo objetivo é evitar estourar as bolhas formadas no local.

Outro cuidado é retirar acessórios, como pulseiras e anéis, pois o corpo incha naturalmente após uma queimadura e esses objetos podem ficar presos.

Fonte: g1 MT Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2023/16:31:59

