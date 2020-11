Motorista de aplicativo mostra partes íntimas a uma jovem e acaba sendo preso em Santarém

Homem vai responder pelo crime de importunação sexual. A vítima conseguiu tirar foto do motorista que estava se masturbando.

Um motorista de aplicativo foi preso na quinta-feira (12) após mostrar o pênis para uma jovem em Santarém, no oeste do Pará. Indignada, a jovem ainda conseguiu tirar foto do homem que estava se masturbando.

De acordo com informações da polícia, a vítima chamou um carro por aplicativo para o namorado que precisava ir para casa. Como o veículo demorou a chegar, o jovem acabou deixando a casa da namorada de táxi.

Minutos após o jovem ter saído da casa da namorada, o carro do aplicativo chegou no local. A moça explicou ao motorista que por conta da demora, e por já estar tarde, o namorado havia pego um táxi. Porém, ela se dispôs a pagar a corrida do homem.

A vítima entrou na residência para buscar o dinheiro e ao retornar, se deparou com o homem se masturbando em frente a sua residência. A jovem ficou indignada e conseguiu tirar foto no momento da ação.A polícia foi acionada e o motorista foi conduzido à delegacia, onde ficou detido aguardando a audiência de custódia. Ele vai responder pelo crime de importunação sexual.

