Compra e venda de ouro, paralisada há cerca de 3 semanas, preocupa garimpeiros de Itaituba, no Pará e região

Foto: Reprodução | Segundo informações, a interrupção também é observada em outras regiões do país e pode estar ligada a operações da Polícia Federal que visam combater a extração mineral e ilegal em garimpos do Mato Grosso e Pará; paralisação já afeta a economia local.

Nas últimas semanas, tem sido observada uma paralisação na compra e venda de ouro em Itaituba, no sudoeste do Pará, gerando preocupações sobre o impacto econômico na região, que é fortemente ligada à extração mineral e ao garimpo.

Segundo informações repassadas à nossa redação, esse cenário estaria relacionado a investigações da Polícia Federal (PF) que já ocorrem há algum tempo, destinadas a combater a lavagem bilionária de dinheiro proveniente da extração e comércio ilegal de ouro em garimpos do Mato Grosso e do Pará.

Uma dessas operações ocorreu na manhã da última terça-feira (10), a PF deflagrou a Operação Aqua Fortis, revelando um extenso esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários que comercializavam ouro ilegalmente, utilizando artifícios criminosos como empresas de fachada e “laranjas”.

Relatos indicam que a paralisação nas transações não se limita apenas a Itaituba, havendo também registros de suspensão em outras áreas da região, possivelmente devido às intensas fiscalizações realizadas pela PF. A falta de regularização formal de alguns vendedores tem criado desafios para as empresas do setor, que estão receosas em realizar transações devido ao risco de penalidades.

Fonte: Portal Giro com informações do G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/2024/13:19:59

