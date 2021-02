Voluntários de Novo Progresso fazem marmitas em casa e distribuem a moradores de rua

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quem tiver o interesse de colaborar com a distribuição de alimentos, pode entrar em contato com a dona Jô império modas bazar ou contactar no telefone WhatsApp (93) 984070942

A situação do público que vive em situação de rua chama a atenção nesses tempos de pandemia do novo coronavírus. Vendo essa situação, um grupo de familiares e amigos que mora em Novo Progresso resolveu se organizar para distribuir marmitas aos necessitados, nas Ruas em bairro da cidade de Novo Progresso. A ação já tem alguns dias.

