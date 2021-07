Idoso desaparece no rio, em Oriximiná, após raio atingir canoa motorizada; buscas chegam ao 5º dia

Buscas ao idoso de 65 anos que desapareceu em Oriximiná — Foto: Bombeiros Civis de Oriximiná/Divulgação

Desaparecimento aconteceu próximo a comunidade Amim. Vítima foi identificada como José Augusto, de 65 anos.

Equipes especializadas em busca e salvamento chegaram neste domingo (11) ao quinto da operação para encontrar um idoso de 65 anos que desapareceu no rio, em Oriximiná, no oeste do Pará. José Augusto estava em uma bajara (canoa motorizada) quando, segundo testemunhas, um raio atingiu a embarcação causando o naufrágio.

As pessoas que seguiam próximas a embarcação do idoso e presenciaram o momento do incidente acionaram as equipes de buscas. No momento, o tempo estava fechado. O desaparecimento aconteceu próximo a comunidade Amim, na zona rural do município.

Equipes de busca e salvamento para encontrar o idoso desaparecido em Oriximiná — Foto: Bombeiros Civis de Oriximiná/Divulgação

As buscas iniciaram na quarta-feira (7) e contam com bombeiros civis de Oriximiná e militares de Santarém, Capitania Fluvial e moradores. Familiares do idoso também acompanham a operação.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...