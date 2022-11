Motorista de Rondônia que havia sido sequestrado em Novo Progresso (PA) reaparece

Eugênio Eustáquio Galvão, que completará 38 anos no mês que vem, deixou de fazer contato na altura da cidade de Novo Progresso (PA).

Motorista de transportadora com sede em Vilhena (RO), que havia sido sequestrado no Pará reaparece (Foto:Reprodução)

Um motorista de uma transportadora com sede em Vilhena (RO), estava desaparecido desde o último sábado, 29, no Estado do Pará.

Eugênio Eustáquio Galvão, que completará 38 anos no mês que vem, deixou de fazer contato na altura da cidade de Novo Progresso (PA). Ele seguia para Miritituba, transportando um carregamento de milho, quando o sinal do rastreador de seu caminhão deixou de funcionar.

A informação de que o caminhoneiro, morador de Guarantã do Norte (MT), reapareceu nesta terça-feira, 1 de novembro de 2022, em um posto de combustíveis de Moraes de Almeida, distrito de Itaituba (PA). De lá, ele ligou para a esposa, que por sua vez comunicou o reaparecimento à empresa, em Vilhena.

O motorista disse ter sido sequestrado e mantido amarrado dentro de uma região de mata. O caminhão que ele dirigia continua desaparecido, com carga e tudo. A polícia já foi acionada.

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/11/2022/15:19:19 com informações do Portal RondoNoticias

