Aeronáutica abre 526 vagas com salário de quase R$ 6 mil. HÁ CHANCES NO PARÁ!

(Foto:Reprodução0) – Estão abertas as inscrições do novo processo seletivo da Aeronáutica. A seleção conta com 526 vagas para convocação e incorporação de sargentos temporários, para o ano de 2023.

Interessados em concorrer a uma das ofertas devem possuir ensino médio completo e não ter completado 41 anos de idade até a data da sua incorporação.

Os convocados serão declarados terceiros-sargentos, incluídos no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon), bem como no Corpo de Graduados da Reserva da Aeronáutica. A remuneração mensal do terceiro-sargento é de R$ 5.978.

As 526 vagas estão distribuídas entre as seguintes especialidades:

administração (217 vagas);

comunicações (7);

desenho (7);

eletricidade (32);

enfermagem (10);

eletromecânica (12);

eletrônica (33);

informática (66);

laboratório (16);

logística (31);

mecânica de aeronaves (15);

metalurgia (4);

nutrição e dietética (9);

obras (21);

produção de áudio e vídeo (3);

processo fotográficos (2);

radiologia (10);

saúde bucal (29); e

topografia (2).

Há chances nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas, Rio Grande do Sul e Pará, além do Distrito Federal. Confira as vagas por região aqui.

As inscrições serão recebidas até o dia 24 de novembro de 2022, exclusivamente pela internet, através do site www.convocacaotemporarios.fab.mil.br.

Com informações do Diário do Pará/JC Concursos

Jornal Folha do Progresso em 04/11/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...