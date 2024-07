Motorista filma próprio acidente ao tentar ultrapassar outro veículo em local proibido, no MA

Foto: Reprodução/G1 | O acidente ocorreu na segunda-feira (8), na BR-135, em Jatobá. O caminhão, que transportava madeira, capotou, pegou fogo e ficou destruído pelas chamas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve registros de feridos.

Um motorista filmou o próprio acidente, que aconteceu na segunda-feira (8), na altura do km 411 da BR-135, em Jatobá, cidade a 430 km de São Luís. Após o capotamento, o caminhão pegou fogo e ficou destruído pelas chamas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve registros de feridos.

O veículo, que transportava madeira, capotou após o homem que estava dirigindo tentar ultrapassar o outro veículo à frente. Por conta do trecho ser com um curva acentuada, o motorista acabou perdendo o controle do veículo e capotou, em direção às margens da rodovia.

No vídeo, é possível ver que o homem tenta ultrapassar o outro carro, de menor porte, que estava à frente, pegando a outra via, o que não era permitido pela sinalização no trecho. Na tentativa, ele xinga o outro motorista por estar em uma velocidade reduzida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as causas exatas do acidente ainda estão sendo apuradas. Porém, a PRF afirma que a possibilidade é que o acidente tenha sido causado “pelo fato do motorista estar filmando e tentando ultrapassar em local proibido”.

Apesar do desastre, não chegou a ter colisão com outro veículo. A causa do acidente será confirmada após a conclusão do Laudo Pericial feito pela equipe da PRF que apura o caso.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2024/11:45:12

