Polícia Civil encontra malas com US$ 750 mil dólares na fronteira com Brasil e Venezuela e dinheiro é apreendido pela PF

Malas estavam em um carro com três pessoas libanesas, dois homens e uma mulher. Dinheiro foi encaminhado à superintendência da PF em Boa Vista.

A Polícia Civil de Roraima encontrou nessa quarta-feira (13) malas com US$ 750 mil dólares em espécie — cerca de R$ 3.678.975,00, em Pacaraima, fronteira entre o Brasil e a Venezuela. As malas estavam em um carro com três pessoas libanesas, dois homens e uma mulher. A quantia foi apreendida pela Polícia Federal.

A ocorrência iniciou quando agentes monitoravam a entrada de veículos no país, em um posto montado próximo ao marco das bandeiras. Aos serem abordados, as pessoas do carro alegaram que estavam com a quantia nas malas.

“Os agentes pediram para que as malas fossem colocadas na carroceria, junto com o conteúdo de dentro do veículo, quando uma das mulheres informou que estava com uma quantia grande em dinheiro”, detalhou o delegado Maurício Nentwig, diretor do Departamento de Operações Epeciais (DOPES).

Em seguida, para verificar a legalidade do dinheiro, a Civil acionou a Polícia Federal que registrou a ocorrência por meio da Delegacia do órgão em Pacaraima. As malas foram apreendidas e lacradas pelos agentes da PF e encaminhadas à Superintendência da Polícia Federal em Boa Vista na manhã desta quinta-feira (14).

Conforme o diretor do DOPES, a operação contou ainda com apoio da Guarda Civil de Pacaraima. Para Nentwig, as ações integradas na fronteira têm mostrado grandes resultados.

“A Polícia Civil está inserida, junto às demais forças de segurança, em grandes operações nacionais como a Horus, Guardiões da Fronteira e a Operação Paz, que otimizam a atuação da instituição, possibilita a integração prática com outros órgãos e promovem um efetivo combate contra crimes em áreas fronteiriças”, concluiu.

