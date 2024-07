Motorista que morreu em acidente entre caminhão-tanque e carreta no Pará será sepultado em Sinop | MT

(Fotos: arquivo pessoal e reprodução)- Anderson da Silva, de 46 anos, está sendo velado no Memorial Luz e Vida 2. O sepultamento está previsto para está quarta-feira, às 10 horas, no cemitério municipal. Ele morreu, nesta segunda-feira(8), em violenta colisão entre um caminhão-tanque e uma carreta carregada de grãos, na BR-230 (Transamazônica), em Itaituba, no Sudoeste do Pará. Anderson morava em Sinop para onde seu corpo foi trasladado hoje.

O acidente ocorreu próximo ao distrito de Miritituba. Conforme o G1 Pará, a Polícia Rodoviária Federal informou que Anderson morreu carbonizado. A Polícia Civil abriu inquérito para investigação do caso, além da perícia dos veículos de carga e do local do acidente.

Uma pessoa foi socorrida e encaminhada ao hospital. Seu estado de saúde atual não foi divulgado.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2024/12:07:48

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...