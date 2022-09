Famosa pastora tem áudio com amante vazado: “p gostoso”

Leia Miranda, uma das filhas do saudoso missionário David Miranda, fundador da Igreja Deus é Amor.(Foto | Reprodução)

No áudio, a pastora Leia Miranda, que é da igreja Deus é Amor, elogia o órgão genital do rapaz e conta detalhes de uma relação sexual com ele.

A Igreja Deus é Amor é umas das maiores denominações do segmento pentecostal brasileiro. A IPDA, antes liderada pelo seu fundador David Miranda, falecido recentemente, foi substituído por sua esposa Ereni Miranda, mas na prática quem lidera é a filha do casal, Débora Miranda.

Mas, na última terça-feira (13), a congregação teve o nome envolvido em um escândalo sexual por um membro do alto escalão da igreja, depois que um um áudio com falas picantes veio à tona.

No áudio, uma voz semelhante a da pastora Leia Miranda, uma das filhas do missionário David Miranda, passou a circular na internet, chegando até à diretoria da IPDA.

No suposto áudio, Leia conversa com um rapaz que também é membro da igreja, e que aparece em várias fotos ao lado dela em diversas ocasiões, como cultos e lives nas redes sociais.

Na conversa, Leia Miranda, que é pregadora e coordenadora geral das instituições Reviver, além de integrante do alto clero da IPDA, elogia o órgão genital do jovem e relembra detalhes de uma relação sexual com ele.

Pessoas ligadas à diretoria da IPDA confirmaram ao site O Fuxico Gospel que a situação já chegou ao conhecimento do alto escalão da igreja, e que providências já estão sendo tomadas.

OUÇA O ÁUDIO:

PASTORA SE PRONUNCIA

Pelo Instagram, a pastora Leia Miranda se pronunciou afirmando que o vídeo é fraudulento e calunioso. Ainda, a religiosa informa que um escritório jurídico já está a frente da situação e que um boletim de ocorrência já foi registrado na delegacia.

VEJA A POSTAGEM:

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/09/2022/018:03:03 Com informações fuxicogospel

