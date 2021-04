Família registra boletim de ocorrência e procura por jovem desaparecido em Novo Progresso

A família de Pedro Fernando Chagas Castro de 18 anos, registrou Boletim de Ocorrência e disse que jovem foi visto entrando em uma viatura da Policia Militar antes de desaparecer.

Jovem somem após abordagem policial e família registra Boletim.

Policia Militar desconhece abordagem.

Mãe e irmãos procuram por um adolescente que sumiu após abordagem policial em Novo Progresso.

Familiares prestaram queixa na delegacia de polícia civil de Novo Progresso.

Mãe e irmã do adolescente “Pedro Fernando Chagas Castro de 18 anos “, que mora no bairro Jardim Itália em Novo Progresso, registraram boletim de Ocorrência nesta quarta-feira (14), para cobrar informações sobre o paradeiro do rapaz que desapareceu na segunda-feira (12), conforme relatos, foi após uma abordagem policial no bairro Jardim América.

A família entrou em contato com a reportagem do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO para entregar o Boletim de Ocorrência e relatar o desaparecimento.

“Não sei mais o que fazer, nem a quem recorrer. Sei que ele era usuário de maconha, mas a função da polícia é prender, e não fazer com que uma pessoa desapareça deixando a família aflita”, disse irmã da vítima enquanto entregava o Boletim de Ocorrência para o Jornal.

Abordagem e sumiço

No bairro onde o jovem estava, testemunhas não identificadas relataram para a família que Pedro Fernando Chagas Castro foi visto sendo abordado por policiais militares por volta das 19h00mn e que entrou no camburão.

A Policia Militar negou ter feito a abordagem para mãe do jovem.

A família pede para quem souber do paradeiro e ou informações sobre este caso, pode contatar através do fone (93) 98123 6170 (whatsApp) sob sigilo absoluto, o Jornal Folha do Progresso também recebe informações através do telefone (93) 984046835.

