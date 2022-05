Dois assassinatos em sequência assustam moradores de Tucuruí, no Pará

(Foto:Reprodução) – Dois homens foram mortos na sexta-feira, 6, com intervalo de apenas duas horas.

Em Tucuruí, no sudeste do estado, dois crimes violentos assustaram os moradores. Os crimes ocorreram em sequência. (As informações são do g1 Pará — Belém).

Na sexta-feira (6), por volta de 19h, um homem foi morto a tiros na avenida Lauro Sodré, na área central da cidade.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma moto fizeram vários disparos contra Dickson Maia e depois fugiram. A polícia investiga o caso.

Duas horas depois, um outro homem foi assassinado no bairro Nova Matinha, na periferia de Tucuruí.

Danilo Farias Moraes foi atingido por um tiro na cabeça. A polícia informou que o autor do crime foi identificado. Buscas estão sendo realizadas. A suspeita é que a vítima tenha sido morta por engano. (As informações são do g1 Pará — Belém).

09/05/2022

