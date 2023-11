Motorista morre após tombamento de caminhão na Transamazônica, em Itaituba

Acidente ocorreu na manhã de terça-feira (28); vítima ficou presa nas ferragens. A suspeita é que o condutor teria perdido o controle do veiculo vindo a tombar.

Na manhã da última terça-feira (28), a guarnição da policia militar do PPD 102° do Distrito de Campo Verde, região do município de Itaituba, no sudoeste do Pará, foi acionada por volta das 10h40, para averiguar o tombamento de um caminhão na Rodovia Transamazônica (BR-230).

De acordo com informações, o acidente envolvendo um caminhão Scania/R 446 A6X4 de cor branca, teria ocorrido nas proximidades do km 18 entre os Distritos de Miritituba e Campo Verde.

De posse das informações, a guarnição foi até o local, e constatou a veracidade dos fatos, de imediato foi acionado o socorro do 7° GBM.

No local estava uma equipe de resgate da empresa via Brasil tentando retirar o condutor Alex Sannder Camilo Toso, que estava preso nas ferragens do caminhão. Após duas horas tentando remover a vítima das ferragens, as equipes de resgate conseguiram fazer a retirada do motorista.

Conforme informações, no momento foi realizado os primeiros socorros afim de reanimar a vítima, no entanto, não foi possivel pois já tinha evoluído à óbito.

A Policia Civil foi comunicada sobre o ocorrido, e de imediato acionou a Polícia Científica para fazer a remoção do corpo e conduzir ao Instituto Médico Legal (IML), para os procedimentos legais.

Vale ressaltar que três equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estiveram no local prestando apoio aos demais órgãos envolvidos no resgate da vítima.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/10:09:39

