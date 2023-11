Em mais uma festa privada, Neymar leva fora de atriz e perde a paciência

Em tratamento no Rio de Janeiro após cirurgia no joelho esquerdo, o atacante bem que tentou ficar longe das confusões, mas não conseguiu

O atacante Neymar promoveu mais uma festa só para VIPS em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Desta vez, o evento contou com um número restrito de convidados, aproximadamente 35 pessoas. Segundo matéria divulgada pelo portal Metrópoles, a festa reuniu amigos do jogador e algumas mulheres. No entanto, diferente das baladas anteriores, Neymar adotou um perfil mais discreto e evitou polêmicas.

Apesar de estar mais tranquilo, de acordo com a reportagem, Neymar escolheu uma pessoa em particular e a focou intensamente. Trata-se da atriz e influenciadora Nathalia Morais, reconhecida por seus trabalhos no GloboPlay.

Curiosamente, o atacante despertou o interesse de outras mulheres, mas decidiu concentrar suas investidas em Nathalia. Foi aí que o problema surgiu, pois a mulher não demonstrou interesse pelas investidas do jogador brasileiro.

Nathalia, inclusive, passou a ser chamada de “marrenta” pelos amigos de Neymar. Após várias tentativas, o jogador do Al-Hilal perdeu a paciência, conforme relatado pelo portal Metrópoles: “Porr*, put* que pariu, desisto de você, está me fazendo de otário”.

Neymar permanece no Rio de Janeiro enquanto se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo.

Quem é Nathalia Morais?

Com 22 anos, a jovem é influenciadora e atriz, tendo atuado em papéis nas séries “Arcanjo Renegado” e “Veronika”, do Globoplay, interpretando as personagens Anita e Brenda, respectivamente.

Em seu Instagram, Nathalia conta com mais de 100 mil seguidores, compartilhando momentos de passeios nas praias do Rio e em Angra dos Reis. Alguns stories e vídeos recentes publicados pela moça chamaram a atenção pela semelhança do teto de uma área externa da casa com a mansão do jogador.

Assim que os rumores do desinteresse do jogador se espalharam pelas redes sociais, internautas invadiram as últimas publicações de Nathalia no Instagram, expressando apoio à sua atitude:

“Toda vez que uma mulher dá um toco no Neymar, uma fada renasce”, “Diva, deu o toco no Neymar. Amei”, “A dona do jogo tem nome NATHALIA”, “Craque da jogada! (…) Máximo respeito!”, foram alguns dos comentários na foto de Nathalia.

Curtir isso: Curtir Carregando...