Motorista morre preso às ferragens em acidente com carreta na BR-163 em Guarantã do Norte

O acidente entre uma carreta Scania bitrem e picape VW Saveiro ocorreu, hoje de madrugada, na rodovia federal a aproximadamente 7 quilômetros da cidade. O condutor do carro ficou preso às ferragens e morreu na hora, segundo o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil informou que João Rivaldo Leite tinha 48 anos.

Uma equipe esteve no local para retirar a vítima das ferragens. O corpo foi encaminhado para os procedimentos de necropsia, onde deve ser apurado em laudo a causas da morte. Não confirmado se a vítima residia em Guarantã.

O motorista do bitrem evadiu-se do local. No boletim de ocorrência, a Polícia Civil descreve que, “conforme informações preliminares fornecidas pelo perito da Politec, através dos vestígios encontrados no local do fato, o condutor da carreta bitrem teria invadido a pista contrária, desrespeitando faixa contínua, e estando na contramão, colidiu contra a vítima, arrastando o seu veículo pela pista”.

A carreta seria de uma empresa de transportes e foi encaminhada ao pátio de da PRF em Santa Helena.

Conforme Só Notícias já informou, neste fim de semana, um motociclista morreu após colisão com carro em Sinop. Em Tapurah, três crianças faleceram em capotamento.

Matéria em atualização…

Fonte: Só Notícias/Guilherme Araújo (atualizada 09:59h -foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2023/15:46:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...