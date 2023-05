Estudante de 15 anos leva facada durante ensaio de festa junina de escola em Santarém

A vítima foi socorrida e passa bem. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (10) – (Foto: Reprodução / O Impacto)

A mãe do garoto disse que o filho foi esfaqueado após se recusar participar de uma brincadeira.

Um estudante de 15 anos foi esfaqueado, na tarde de quarta-feira (10), supostamente por uma adolescente na praça Cristo Libertador, no bairro Interventoria, em Santarém, oeste do Pará. A violência foi registrada durante um ensaio de festa junina promovido pela escola onde os dois estudam. Com informações de O Impacto.

A mãe do estudante, que preferiu manter sua identidade não revelada, disse que a motivação do esfaqueamento estaria relacionada a uma brincadeira que, ao que parece, houve o uso de uma sombrinha. O estudante não quis participar e a garota teria se chateado, pegado uma faca que outra pessoa estava utilizando para descascar uma laranja e em seguida o golpeou na perna.

De acordo com a genitora, o filho revelou a ela que a intenção da colega de escola era atingi-lo na jugular, mas só não aconteceu por conta de ele ter se defendido. “A moça disse que foi só uma brincadeira, pediu desculpa e foi embora. E tive que levar meu filho para o Pronto Socorro, porque atingiu um vaso sanguíneo”, lamentou a mãe.

A mulher procurou a Polícia Civil para denunciar o caso e pediu providências das autoridades, além de pressionar a direção da escola. A vítima foi socorrida e passa bem. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca).

Fonte O Liberal / Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 11/05/2023/06:42:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...