Motorista tem caminhão roubado e é feito refém no MT, veículo seguiu para o Pará-“Tem recompensa para encontrar”

De acordo com a empresa de rastreamento o veículo seguiu para estado do Pará, foi rastreando entre Novo Progresso e Moraes Almeida na tarde deste domingo (13).

De acordo com a informação, o caso começou no sábado (12), por volta 22h30mn quando a vítima teve o caminhão roubado, foi amarrada e ficou na mira de dois criminosos. O motorista Rodolfo Wilenberg Dutra, apareceu distante aproximadamente 15 km da cidade de Sinop (MT), por volta do meio dia deste domingo (13).

