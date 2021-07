Motorista tem ferimentos graves ao perder o controle da direção e capotar o carro em Sinop noMT

Carro capotou e parou às margens da rodovia — Foto: Leticia Borsari/TVCA

Namorado da vítima estava no banco de passageiro e não se feriu.

Uma mulher de 38 anos ficou gravemente ferida ao se envolver em um acidente de trânsito neste sábado (10), na MT-222, em Sinop, no norte do estado. O namorado da vítima estava no banco do passageiro e não se feriu.

Segundo testemunhas, a mulher perdeu o controle da direção em uma região da rodovia que termina o asfalto e começa uma estrada de terra. O carro capotou e foi parar às margens da estrada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o namorado da condutora foi encontrado consciente no local e não precisou de atendimento. Já a mulher teve queda de nível de consciência durante o trajeto para o hospital

“Ela apresentava queda de nível de consciência e frequência cardíaca oscilando bastante. Quase chegamos ao ponto de ter que fazer uma massagem cardíaca”, disse o sargento Bertolazo.

Ainda segundo os bombeiros, a mulher tinha dor no tórax e na cabeça. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Sinop.

Por Leticia Borsari, TV Centro América

10/07/2021 19h16

