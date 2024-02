Viradouro “gabarita” quesitos e é campeã do carnaval 2024

O desfile da Viradouro gerou polêmica entre as escolas horas antes da apuração. | (Foto: Divulgação/Imprensa RJ)

Com uma apuração perfeita e nota 10 em todos os quesitos, a Viradouro se tornou a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2024.

O Carnaval do Rio de Janeiro tem uma nova escola de samba campeã em 2024. Depois de uma apuração tensa, a comunidade de Niterói pode comemorar.

Com uma apuração perfeita, a Viradouro venceu levando 10 em todos os quesitos, sem perder nenhum décimo no quadro final. Em segundo lugar ficou a Imperatriz Leopoldinense, por uma diferença de 7 décimos entre a primeira e a segunda colocada.

A escola foi a última a desfilar na segunda-feira (12) com o enredo “Arroboboi, Dangbé”, sobre mulheres negras em uma viagem que atravessou séculos para contar a tradição das “sacerdotisas voduns, mulheres escolhidas e iniciadas em ritos de louvor à serpente sagrada”.

Porém, uma polêmica está rondando a Viradouro, já que a Grande Rio e outras 3 escolas de samba entraram com um recurso pedindo punição a comissão de frente da escola que, supostamente, contava com mais de 15 integrantes aparentes.

De acordo com regulamento da Liesa (Liga das Escolas de Samba), o número de componentes aparentes não deve ser superior a 15. Antes da apuração foi informado que o recurso foi aceito, mas será jugado nesta quinta-feira (15).

A Viradouro foi campeã em 2020 e ficou com o vice-campeonato em 2023.

Veja o resultado final:

Unidos de Viradouro – 270 pontos

Imperatriz Leopoldinense – 269,3 pontos

Acadêmicos do Grande Rio – 269,2 pontos

Acadêmicos do Salgueiro – 269,0 pontos

Portela – 268,9 pontos

Unidos de Vila Isabel – 268,8 pontos

Estação Primeira de Mangueira – 268,8 pontos

Beija-Flor – 268,5 pontos

Paraíso do Tuiuti – 268,3 pontos

Mocidade Independente de Padre Miguel – 267,2 pontos

Unidos da Tijuca – 265,7 pontos

Unidos do Porto da Pedra – 264,9 pontos

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2024/17:52:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...