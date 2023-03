Motorista usa facão durante briga de trânsito após acidente na BR 163 em Novo Progresso

(Fotos: Jornal Folha do Progresso) – O acidente entre dois veículos e um caminhão quase terminou em tragédia, na tarde desta segunda-feira, 27 de março de 2023, em trecho “Pare & Siga” na BR 163 em Novo Progresso-PA.

Um acidente de trânsito, por volta das 18h40min da tarde desta segunda-feira, 27 de março de 2023, provocou uma briga na rodovia BR 163, nas proximidades do aeroporto municipal em Novo Progresso.

Após bater com seu carro na traseira de outro veículo, um motorista, revoltado, pegou um facão e saiu para agredir o motorista do outro veículo. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender à ocorrência.

A confusão aconteceu no final da tarde desta segunda (27), quanto um motorista do veículo VW/GOL, de cor branca, placa RRN 6J26 de Guarantã do Norte (MT), freou e mesmo assim colidiu na traseira de um caminhão e acabou sendo atingido na traseira pelo veículo, FIAT/STRADA, de cor Prata, placa ODB 4445, de Novo Progresso, na rodovia BR 163, nas proximidades do aeroporto distante aproximadamente 9 km da cidade de Novo Progresso. O Veículo VW/GOL, presta serviços para a concessionária Via Brasil – BR-163.

O trânsito ficou lendo no trecho, o trafego ficou em uma pista por algum tempo!

Conforme relatos dos funcionários da empresa Via Brasil BR 163, para reportagem do Jornal Folha do Progresso, após o acidente o motorista do veículo Fiat/Strada (ferido na cabeça), saiu com um facão na mão e foi para cima do outro veículo (o motorista do VW Gol, não saiu), com facão em mãos, o motorista que apresentava sinal de embriaguez ameaça e chamava o outro motorista, que estava preso dentro do VW, por sua vez, enfurecido acabou deferindo golpes de facão quebrando o para brisa traseira, do VW/Gol, momento que a polícia Militar chegou.

O motorista de caminhão, não teve danos e seguiu viagem, os motoristas do Fiat/Strada e do VW GOL, foram detidos e encaminhados à Delegacia Policia Civil de Novo Progresso, para providencias.



Ainda conforme informações coletadas no local, o motorista do Fiat Strada, bateu a cabeça no volante, estava sangrando, e recusou atendimento.

Assista ao vídeo

Motorista usa facão após acidente de transito na rodovia BR 163 em Novo Progresso PÁ O acidente entre dois veículos e um caminhão foi em trecho “Pare & Siga” na BR 163 em Novo Progresso.https://t.co/MKb1xb9OF1 pic.twitter.com/1jnumQWt9V — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 27, 2023

