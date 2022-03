Mototaxista é assassinado no Pará e categoria bloqueia rodovia em protesto contra insegurança

Trecho foi liberado no final da manhã após negociação com autoridades. — Foto: Reprodução/TV Liberal

Profissional foi encontrado morto na segunda (28) na PA-151. Com protesto nesta terça, trecho da rodovia foi bloqueado até reunião com PM sobre policiamento na região.

Mototaxistas fecharam a estrada da PA-151, em Igarapé-Miri, nordeste paraense, nesta terça-feira (29), para protestar contra insegurança na região. Na segunda (28), um profissional da categoria foi assassinado em um ramal da mesma rodovia.(As informações são do g1 Pará — Belém).

O mototaxista foi encontrado morto na segunda na PA-151, próximo ao ramal Arapari. A Polícia Civil informou que está investigando a morte do mototaxista e que realiza diligências para identificar os envolvidos.

Com a interdição da via no protesto desta terça, o trânsito ficou comprometido, com engarrafamento nos dois lados da pista. Os mototaxistas pediam a presença de um representante da Polícia Militar para negociar a liberação do trecho.

Após a chegada das autoridades, a pista foi liberada pelos manifestantes no final da manhã.

O g1 entrou em contato com a Polícia Militar para saber sobre o policiamento feito na região após as reivindicações dos manifestantes e aguardava retorno até as 14h.

