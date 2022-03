Vereador delegado Conrado tem veículo apreendido e alega perseguição política em Itaituba.

(Foto: Reprodução) – Um clima tenso foi criado em via pública na manhã desta terça-feira, 29 de março de 2022, na cidade de Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso), quando agentes de trânsito apreenderam o veículo do vereador Delegado Conrado — recolhido para o pátio do DETRAN/PA – .

Conforme divulgou a imprensa local, o vereador Delegado Conrado teve seu veículo, uma caminhonete Chevrolet S10, recolhido pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) na Avenida Getúlio Vargas, na orla de Itaituba. A situação teria ocorrido porque o veículo está com licenciamento atrasado e também possui dez multas atrasadas.

O caso gerou uma discussão entre o Gerente do Detran e o vereador, que relata está se sentido perseguido, durante a situação ele chega a perguntar para o agente se ele iria recolher todos os veículos atrasados ou apenas o dele. Conforme o vereador, o veículo tem apenas um mês atrasado.

Assista ao video

Por: Jornal Folha do Progresso em 29/03/2022/14:52:43

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...