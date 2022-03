Homem estupra adolescente com ajuda da esposa no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O suspeito teve a ajuda direta da esposa, que chegou a agredir a vítima com uma vasilha para que não gritasse. A mulher ainda tentou afogar a adolescente no igarapé após o estupro. O agressor foi identificado como Antônio, vulgo “Baixinho”.

Uma menina de 12 anos foi vítima de estupro. O crime ocorreu em uma área de matagal, bem próximo a um igarapé localizado na vila Samaúma, zona rural de Monte Alegre, região oeste do Pará. (Com informações de Leonel Araújo/RBATV).

A vítima do estupro seria uma criança de 12 anos, do município de Monte Alegre, oeste paraense.

Marido contou com a ajuda da mulher para estuprar adolescente no Pará. | Foto:Reprodução

You May Also Like