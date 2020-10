Mototaxista reage a assalto e morre no meio da rua após ser esfaqueado em Santarém

Assaltante teria se passado por passageiro – (Foto:Reprodução)

Dhemerson Monteiro dos Santos, homem natural do município de Alenquer, foi encontrado morto na noite desta terça-feira (06), em Santarém, município do Baixo Amazonas paraense. O homem de 28 anos trabalhava como mototaxista e foi encontrado sem vida em uma via pública no bairro Jutaí, após reagir a um assalto. O autor do crime fugiu e segue sendo procurado pelas autoridades.

O 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) informou que Dhemerson não era regularizado para exercer a função de mototaxista e, na noite em que foi morto, ele estaria trabalhando, conduzindo para o bairro Jutaí um homem que se passou por passageiro.

No meio da viagem, na rua Niterói, o falso passageiro anunciou o assalto. Dhemerson teria reagido à abordagem do criminoso e, por isso, foi atingido a golpes de faca. Após a fuga do assaltante, populares chamaram uma ambulância para socorrer o mototaxista, mas quando os paramédicos chegaram, ele já tinha morrido por causa dos ferimentos, falecendo ainda no meio da rua. Uma das facadas atingiu o rapaz no pescoço.

O 3º BPM foi a primeira força de segurança a chegar à cena do crime, seguido pelos profissionais da Unidade Regional de Santarém do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e Polícia Civil. O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil busca identificar o responsável pelo homicídio de Dhemerson.

