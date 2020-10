INSS inicia retomada do atendimento presencial em Novo Progresso

Apenas segurados agendados serão atendidos; marcações devem ser feitas pelo Meu INSS e telefone 135. (Foto:Ricardo Foresti)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INS) retomou o atendimento presencial, com a reabertura da agência em Novo Progresso. Após mais de cinco meses sem atendimento, os segurados devem ficar atentos às mudanças para evitar sair de casa sem necessidade.

Gilmar Gilberto, gerente da agência em Novo Progresso disse para o Jornal Folha do Progresso que as medidas são para evitar aglomeração, além de visar, especialmente, a saúde dos servidores e segurados, a agência vai ter regime de atendimento limitado das 8horas às 14horas no máximo para 20 pessoas diariamente. “O atendimento é apenas para segurados agendados”. Desta forma, fica limitado o atendimento espontâneo no máximo 20 pessoas na agência,concluiu.

Vale destacar que, para qualquer um destes serviços, o segurado deve realizar o agendamento pelo Meu INSS (gov.br/meuinss, site e aplicativo) ou pelo telefone 135. Segurados sem agendamento não serão atendidos na agência, para evitar aglomerações, conforme determinações do Ministério da Saúde.

*Clique e agende sua pericia

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...