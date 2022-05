Família procura pela jovem que saiu de Manaus para trabalhar em garimpo na região de Novo Progresso e não entrou mais em contato

Família procura pela jovem Francine Rodrigues da Silva, de 26 anos. A jovem saiu de Manaus a mais de 40 dias, não deu mais notícias.(Foto: Arquivo Família)

De acordo com informações da família, .Francine Rodrigues da Silva, saiu de casa, a mais de 40 dias, para trabalhar em garimpo, de início seria o Garimpo Tres Feijão , próximo ao Garimpo São Raimundo, município de Itaituba-PA.

Veja solicitação direcionada ao Jornal Folha do Progresso

Amigo venho através desse número que eu peguei no site esse número pra vc pode ajuda uma família aqui em Manaus essa jovem de nome Francine Rodrigues da Silva. Foi convidada para entra no garimpo aí nos 3 feijão e a família dela estar muito preocupada ele tá com mas de um mês e não deu notícia queria que vc pode-se divulga a foto dela por aí nos jornais e televisão que a família dela que muito a notícia dela a pessoa que levou ela ninguém conhece, mas se o senhor por nós, ajuda eu sou um amigo da família me chamo júnior esse é o meu número 92 99370-2282 de Manaus ficaremos muito grato ela é assim a moça foi para trabalha fazendo programa.

A família está bastante preocupada com o sumiço de Francine. A irmã dela pede apoio da população em geral para a ampla divulgação desta matéria. “Quem souber notícias sobre o paradeiro de “Francine Rodrigues da Silva” pode entrar em contato com a família pelo seguinte número de telefone celular: (92) 99512 8121 e/ou (92) 99370-2282

