MPF abre vagas para estágio de nível superior em várias unidades da instituição no Pará

O Ministério Público Federal (MPF) abriu processo seletivo para vagas de estágio em direito, ciências sociais (antropologia), engenharia florestal e tecnologia da informação (suporte técnico) em unidades da instituição em todo o Pará.

As pré-inscrições podem ser feitas até às 23:59h do dia 6 de setembro. Para a confirmação das inscrições o prazo vai até às 23:59h do dia 8 de setembro.

A bolsa é de R$ 976, mais auxílio-transporte. A jornada é de 20 horas semanais.

Distribuição das vagas pelo estado – Na área de direito há vagas para as unidades do MPF em Belém, Santarém, Marabá e Altamira. Nas áreas de ciências sociais (antropologia), engenharia florestal e tecnologia da informação (suporte técnico) as vagas são para estágio na capital.

O edital do processo seletivo estabelece que o curso de tecnologia da informação (suporte técnico) compreende os cursos de engenharia da computação, sistemas de informação e redes de computadores.

Pré-inscrição e confirmação da inscrição– Para fazer a pré-inscrição é preciso acessar o link www.mpf.mp.br/pa/estagie-conosco , preencher e enviar a ficha de pré-inscrição.

Para confirmar a inscrição, os(as) candidatos(as) deverão enviar documentação exigida no edital, além de dados, por meio de outro link, também disponível em www.mpf.mp.br/pa/estagie-conosco .

Pré-requisitos – Para participar do processo seletivo é preciso estar matriculado em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF indicadas no edital de abertura do concurso.

Também é preciso ter concluído carga horária mínima de estudos no momento da contratação, que varia conforme a duração total do curso.

Demais informações – Há reserva de percentual de vagas para pessoas com deficiência, para pessoas negras e para pessoas participantes do sistema de cotas étnico-raciais.

As provas serão realizadas de forma presencial, na data provável de 17 de setembro. O conteúdo programático e todos os demais detalhes do processo seletivo estão publicados no edital de abertura.

A divulgação dos resultados e de quaisquer outras novas informações sobre o processo seletivo serão feitas no link www.mpf.mp.br/pa/estagie-conosco .

