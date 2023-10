MPF recomenda à prefeitura de Santarém estudo para avaliar situação da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns

(Foto:Reprodução) – Dados da Defesa Civil de Santarém atribuem que o rio Tapajós está 38 cm abaixo do nível registrado em 2010, durante o último período de estiagem histórica.

Os problemas de escassez de água e alimentos, mortandade de peixes e a dificuldade para locomoção da população pelas vias terrestres e fluviais fazem com que organizações representantes de comunidades tradicionais se mobilizem para manter o mínimo de abastecimento básico aos moradores. Apesar do esforço, os recursos são insuficientes dada a dimensão das necessidades.

Diante disso, na última sexta-feira, dia 13, foi enviada à prefeitura municipal de Santarém, recomendação por parte do Ministério Público Federal para que se realize levantamento de dados e informações sobre os efeitos da estiagem na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, lar de 23 mil pessoas distribuídas em 74 comunidades e aldeias.

Em posse dos dados, o município deverá avaliar a urgência ou não de declarar estado de emergência na área em razão do risco humanitário causado pelo desabastecimento de água potável e alimentos na região. A prefeitura santarena tem o prazo de cinco dias para realizar o estudo, de acordo com documento assinado pelo procurador da República Vítor Vieira Alves.

Por meio dos Decretos nº 847/20235, de 5 de outubro, e nº 856/20236, de 12 de outubro deste ano, a prefeitura de Santarém decretou situação de emergência em determinadas áreas do município mais afetadas pela estiagem, entretanto, nenhuma delas dentro da área da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns.

“É importante avaliar a declaração do estado de emergência também para área da Reserva, a fim de mitigar ou erradicar os efeitos da estiagem aos povos e comunidades tradicionais que vivem na área”, destaca o MPF na recomendação.

Em caso de declaração de emergência na área em questão, será possível adquirir sem a necessidade de licitação bens e produtos necessários para diminuir ou sanar os problemas da comunidade. Fica também autorizada a mobilização de voluntários e órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil.

A prefeitura de Santarém tem 72 horas, a partir do recebimento da recomendação, para informar ao MPF se acatará ou não as medidas propostas. No caso do descumprimento, o órgão ministerial poderá adotar providências judiciais ou extrajudiciais cabíveis.

Fonte:O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2023/10:51:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...