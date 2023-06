MPPA abre vagas de estágio em diversas áreas. Inscreva-se!

Ministério Público esta com vagas de estágio abertas – (Foto| Reprodução)

Os interessados poderão se inscrever até o dia 14 de junho de 2023 exclusivamente pelo site oficial do Ministério Público

Estão abertas vagas de estágio para o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Os interessados poderão se inscrever até o dia 14 de junho de 2023 exclusivamente pelo site oficial do MPPA.

As vagas contemplam diferentes áreas, como engenharia da computação, direito, psicologia, serviço social, publicidade e propaganda, entre outros (veja a lista completa no fim da matéria).

Cada uma das áreas possuem seus respectivos editais com todas as informações necessárias aos candidatos que desejam pleitear uma vaga. Elas podem ser consultadas diretamente no Diário Oficial do Estado (DOE) e no Diário Oficial Eletrônico do MPPA (DOEMPPA).

Os selecionados serão convocados de acordo com a necessidade e a disponibilidade de vagas.

Confira abaixo a relação completa das áreas disponíveis e os locais para o estágio do MPPA:

Fonte: MPPA/*Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/06/2023/05:59:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...