Mulher arranca com mordida parte do pênis do companheiro; vítima está internada

Homem de 24 anos está internado no Hospital Estadual Alberto Torres após ter parte do órgão arrancado.

Um homem, de 24 anos, não identificado, teve parte do pênis arrancado após receber uma mordida da companheira no Rio de Janeiro. O rapaz mora em São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana Fluminense e foi internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê, em São Gonçalo. As informações são do portal O São Gonçalo.

A vítima foi encaminhada para a unidade hospitalar no último domingo (14) com o estado de saúde estável. Não se tem informações, no momento, sobre a prisão da autora do crime, que não teve a identidade revelada. Agentes da 104ªDP, unidade distrital que atende a região do fato, estão apurando o caso.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2024/13:59:06

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...