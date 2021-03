Imagem ilustrativa da notícia Mulher bate na cara da própria mãe e irmã se vinga; veja o vídeo!

A mãe de 73 anos foi agredida no rosto no meio da rua

Um vídeo onde uma jovem aparece humilhando a própria mãe e batendo no rosto da idosa de 73 anos, tem circulado nas redes sociais desde a tarde de ontem (17). De acordo com informações do portal CM7, o caso ocorreu na cidade de Formosa no Estado de Goiás, as imagens viralizaram nas redes sociais.

Uma das garotas agride sua própria mãe no rosto, em plena via, as imagens são fortes e de cortar o coração. A idosa chora e aparece totalmente envergonhada diante da humilhação da filha.

No entanto, a irmã da “valentona” ficou sabendo das agressões sofridas pela mãe e resolve tirar satisfação. Ela então decide fazer justiça em nome da mãe.

Em um outro vídeo, a irmã “valentona” aparece correndo com a cara pálida, aparentemente, morrendo de medo da irmã. Ela ainda tenta se esconder, mas a irmã justiceira aparece dando uma voadora nela que pede por socorro.

Com informações CM7

