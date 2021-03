Prefeitura compra medicamentos para hospital e unidades de saúde

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A garantia de medicamentos para população é prioridade da gestão do prefeito Gelson Dill. A reposição dos estoques nos Postos de Saúde e Hospital Municipal, já iniciada, consta no planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

No inicio do mês de março deste ano o Vereador Samuel Bertolin (PSDB), denunciou na tribuna da câmara municipal a falta de dipirona remédio para pressão , que são básicos e não podem faltar, disse.

You May Also Like