Mulher cai em cova após chão ceder durante visita a cemitério no DF

Na manhã do último sábado (26), Priscila Souza do Nascimento, de 35 anos, viveu um susto ao visitar o cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília. Enquanto limpava o túmulo de familiares, o solo cedeu, e Priscila foi “engolida” por uma cova. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente se espalhou nas redes sociais.

Priscila estava acompanhada de sua sogra, esposo e primo, realizando a limpeza do túmulo de familiares, quando, ao se afastar um pouco, o chão cedeu próximo a outro túmulo, e ela caiu. “O piso cedeu e eu caí. Não me machuquei, mas estou toda dolorida e com ardência no corpo, pois fiz força no braço para me levantar”, relatou a vítima.

Embora não tenha se ferido gravemente, Priscila ressaltou a gravidade do incidente, mencionando que a situação poderia ter sido muito pior para pessoas idosas ou crianças. “Eu sou alta e consegui pedir ajuda, mas, se fosse outra pessoa, talvez não fosse ouvida”, ponderou.

Ela foi socorrida por coveiros que estavam trabalhando no local e a ajudaram a sair da cova. Segundo os trabalhadores, o solo estava “fofo” devido às chuvas recentes, o que provavelmente causou o desabamento.

Priscila destacou a importância de divulgar o vídeo como um alerta, especialmente com a aproximação do Dia de Finados, quando o cemitériorecebe um grande número de visitantes. “Esse imprevisto pode acontecer com qualquer um. Espero que as pessoas tomem cuidado, pois não sabemos quando o chão pode ceder”, alertou.

Em nota, a administração do cemitério

Campo da Esperança lamentou o ocorrido e informou que investigará as causas do acidente. “Incidentes como esse são raros, mas ocorrem, geralmente, em períodos chuvosos, quando o solo está mais úmido. A concessionária socorreu a senhora, que não apresentou ferimentos graves, e realizará os reparos necessários no local”, afirmou.

