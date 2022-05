Mulher chama polícia após ser perseguida por homem em rua de Santarém

(Foto:Reprodução) – Caso aconteceu por volta das 17h30 de domingo (22). O homem foi liberado após assinar Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Uma mulher acionou a polícia após se sentir perseguida por um homem em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu no domingo (22).

De acordo com informações da polícia ao repórter da 94 FM, Alcindo Lima, o caso aconteceu por volta das 17h30. A mulher estava em via pública quando se sentiu perseguida por um homem que estaria fazendo investidas de ter algum tipo de relacionamento com ela.

Ainda segundo a polícia, a mulher acionou a polícia e os dois foram levados para a delegacia de Polícia Civil.

A mulher relatou que estava sendo perseguida há dias por esse homem que estava tentando ter “um caso” com ela. O homem contou que dava presentes para a vítima, que negou e disse que não queria nada com o suspeito.

O caso foi registrado e o homem foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). (As informações são do Dominique Cavaleiro*, g1 Santarém e região — PA).

