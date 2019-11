Mulher confessa ter assassinado homem e diz que ele tentou violentá-la sexualmente em MT

Por G1 MT 19/11/2019 16h55 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As testemunhas que estavam no local no dia devem prestar depoimento. A polícia vai continuar investigando o caso.

Ao G1 a polícia disse que, após receber uma denúncia anônima, foi até a casa da suspeita que confessou o crime. O corpo da vítima foi encontrado em um matagal nos fundos do imóvel um dia depois do assassinato, na segunda-feira (18).

Uma mulher de 48 anos confessou ter matado um homem que frequentava a casa dela em Porto dos Gaúchos, a 644 km de Cuiabá, no domingo (17). Segundo a Polícia Civil, Noêmia Martins da Silva, disse que matou à vítima, Mário Aparecido Lelis, que teria cerca de 40 anos, porque ele tentou ter relações sexuais à força com ela.

Segundo a Polícia Civil, Noêmia Martins da Silva disse que matou a vítima a pauladas. No entanto, ela foi liberada e a polícia continua as investigações. Mulher confessou ter assassinado homem de aproximadamente 40 anos em MT — Foto: Polícia Civil-MT

